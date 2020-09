Dota 2: fy revela cuando será anunciado de forma oficial el roster de 4Angry Men

La escena competitiva de Dota 2 en China, ha sido una de las que más cambios ha sufrido durante los últimos meses. Varios equipos han dejado partir jugadores para incorporar nuevos talentos. Mientras que otros simplemente decidieron darle una lavada de rostro a su roster.

A pesar de esto, existe una organización que ha estado generando mucho revuelo los últimos meses debido a los grandes jugadores se especula conformarán este roster.

Se trata del equipo de Dota 2 de la organización 4 Angry Men. El cual se especula contará con grandes jugadores de Dota 2 de la escena China. Por la información que se ha recopilado hasta el momento, se sabe que el roster oficial del equipo es el siguiente:

Bai "rOtK" Fan (coach)

A pesar de esto, no se sabe todavía cual será el primer torneo en el que participarán o cuando se hará el anuncio oficial de este nuevo equipo. Pues hace unos días Fy reveló la fecha en la cual se hará el anuncio oficial de este nuevo equipo de Dota 2.

En palabras del jugador, el anuncio se hará el Día Nacional de China. El cual cae el 1 de octubre.

Algo bastante curioso, es que gracias al Media Manager de Vici Gaming, Staka, hemos podido conocer lo que sería el logo oficial del equipo. Además, del nombre que utilizarían de forma oficial.

4AM have unveiled the name and logo for their Dota2 team.

It will be called Elephant 4AM.

By the looks of it, Yang, Maybe and redpanda have already arrived.

