Dota 2: Beyond The Summit y Valve se unen para realizar The Summit 13 en América

Después de que la comunidad de Dota 2 alzara su voz en protesta en contra de Valve, pues consideraba que había dejado de lado la escena competitiva de este deporte electrónico. Valve ha estado firmando alianzas con algunos de los organizadores de torneos más grandes del mundo para, que de esta forma, la escena competitiva de este esport no se vea afectada y no tenga que esperar hasta el regreso del Dota Pro Circuit.

El día de hoy se ha confirmado a través de la cuenta oficial de Twitter de Beyond The Summit, que se realizarán tres nuevos torneos organizados por esta compañía con el apoyo completo de Valve. De esta forma, BTS anunció la realización de Dota Summit 13. Uno de los torneos de Dota 2 más conocidos en la actualidad.

Como podemos leer en el comunicado oficial. El torneo se llevará a cabo en tres regiones:

Este tendrá un Prize Pool de 250 mil dólares y se llevará a cabo entre los días 21 de octubre y 8 de noviembre.

Eso no es todo. Y es que, a través de un tweet que se lanzó minutos después, se anunció que este fin de semana se realizarán clasificatorias abiertas para las regiones de SEA y América

We'll be hosting open qualifiers for all 3 divisions. SEA & NA/SA's will be played this weekend, while EU/CIS will start later on. Keep an eye out for a link to signup later this week! 👀