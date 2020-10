Dota 2: Arteezy alcanza los 11 000 de MMR en servidor de América

Dota 2 anunció hace poco su nueva temporada de Ranked con la actualización de Dota Plus otoño 2020. Sin embargo, esta temporada no reinicia el progreso ganado y los jugadores mantienen números altos de MMR como es el caso de Arteezy.

El jugador de Evil Geniuses y hard carry del equipo ha alcanzado la cifra de los 11 000 de MMR, esto lo une a otros jugadores de gran nivel como Cr1t, Abed, 23savage, gpk, entre otros que están subiendo su nivel de Ranked lo más alto posible.

El jugador canadiense, Arteezy, compartió su hazaña en la red social de Twitter con el siguiente mensaje: "fácil Quinn (jugador de Quincy Crew) no consiguió los 11k antes que yo". Esto acompañado de la imagen con el marcador exacto de los 11 000 puntos de MMR alcanzados en la infinita Temporada 4 de MMR.

Entre los héroes con más partidas jugadas en su perfil aparecen Invoker (374), Shadow Fiend (337), Naga Siren (320). Ahora bajo el rol de hard carry tiene a Anti-Mage (264), Morphling (238), Nature's Prophet (232), Terrorblade (229), Faceless Void (217). Algunos héroes de midlane aparecen porque era su rol principal anteriormente.

Ez quinn not getting 11k before me pic.twitter.com/Ly56bUW8rc