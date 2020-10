Call of Duty: Warzone: ESPN auspiciará torneo femenino con un gran premio

El equipo Minnesota RØKKR, de la Call of Duty League, juntaron esfuerzos con eFuse y la división de esports de ESPN para organizar un torneo de Call of Duty: Warzone solo para mujeres. Este torneo tendrá compitiendo por el mayor galardón a cuatro equipos, quienes buscarán hacerse con el pozo de 10.000 dólares.

BIG CONGRATS to our Top 4 teams



Team Xra, Team Britt, Team Beam Queens & Team MissSweets!



They earned a spot in #WeROKK Women of the eRena Part 3 on October 29th for $10k!



Thanks to everyone who participated in the Play-In! @Crocs | @eFuseOfficial | #ROKKR pic.twitter.com/eH7Ppc6HdG