Dota 2: Team Liquid vence a Navi y es campeón de ESL One Germany 2020

Tuvieron que pasar 6 meses para que salga un nuevo campeón de Dota 2 en la región de Europa & CIS tras la eliminación de Team Secret por manos de Team Liquid. Esto ocurrió en el evento ESL One Germany 2020 que premiaba con $400 000 como pozo principal.

Los finalistas fueron Natus Vincere y Team Liquid, ambos se enfrentaron al Mejor de 5 encuentros por volverse campeón de esta edición y ganar $150 000. Este duelo se dio con la versión 7.27d que tiene como base principal a Magnus, Sven y otros héroes poderosos.

Team Liquid empezó con pie derecho llevándose la primera partida con Slardar de Boxi. Navi trató de llevar esto a juego largo con Spectre, pero fue impedido por la agresividad de Viper y Io en todo el mapa. Luego de esta victoria, Liquid varió la fórmula entregándole su Storm Spirit a qojqva que fue determinante en este juego para ganarlo en 30 minutos.

El tercer juego tuvo una respuesta de Navi, ellos fueron por Lifestealer y Nature's Prophet. Estas elecciones fueron buenas para las peleas que se llevaron hasta el juego largo. En este escenario quien iniciaba mejor tomaba la delantera y Navi pudo ganar las batallas obteniendo su primer mapa.

El cuarto mapa tuvo un buen arranque Navi con las rotaciones de Slardar y Io, esto le brindó mucho espacio a Anti-Mage. Parecía que iban a ganar el juego, pero las grandes iniciaciones de Liquid a manos de Boxi y su Legion Commander contra Anti-Mage les daba la ventaja en cada batalla. Esto se repitió en todo el juego hasta que Navi lanzó gg.

ESL One Germany Champions 🏆



Thank you to all the fans and worldwide TL family for your support and cheers as we lift our first trophy of the year.



💙 pic.twitter.com/K8tI3umt6o