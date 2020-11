Dota 2: Fly felicita a Riot Games por realizar la final del Worlds 2020 con público

Dentro del mundo de los esports, no hay rivalidad más grande que la que existe entre las comunidad de League of Legends y Dota 2 que constantemente están enfrentándose por determinar cual de los dos MOBAs es el mejor actualmente.

Si bien, es complicado determinar cual de los dos juegos es mejor, es innegable que ambos juego han hecho innumerables aportes a que el mundo de los deportes electrónicos estén en boca de todos.

El día de hoy, se realizó la final del Worlds 2020 de League of Legends. Y, más allá de que el equipo de DAMWON Gaming haya salido campeón del torneo, lo que a muchos llamó la atención fue que la final del torneo se realizó con público.

Así es, la final se realizó en el Pudong Football Stadium, el cual tiene una capacidad para 33,765. Aunque, en esta ocasión el evento se tuvo que realizar con un aforo limitado de 6.500 personas que cumplieron con todas las medidas de bioseguridad correspondientes por la pandemia del COVID-19.

Ante esta situación, que ha sido bastante inusual a lo largo del año, el jugador de Evil Geniuses Tal "Fly" Aizik decidió felicitar a Riot Games por traer de vuelta los eventos presenciales al mundo de los deportes electrónicos.

Surreal to see an esports event with live audience again, great job by everyone who put it together #Worlds2020