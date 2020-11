League of Legends: DAMWON Gaming se consagra como el campeón del Worlds 2020

El Worlds 2020, el evento de League of Legends más importante a nivel mundial en lo que va del año, llegó a su final. Suning de China y DAMWON Gaming de Corea del Sur se enfrentaron en una intensa final al Mejor de 5 que demostraría de una vez por todas, cual de los dos equipos fue el mejor a lo largo de la temporada.

La final se realizó en el Pudong Football Stadium, el cual tiene una capacidad para 33,765. Aunque, en esta ocasión el evento se tuvo que realizar con un aforo limitado de 6.500 personas que cumplieron con todas las medidas de bioseguridad correspondientes por la pandemia del COVID-19.

Como es costumbre todos los años, la final del Worlds empezó con un gran show de clausura que sorprendió a todos los asistentes. Además, de toda la gente que lo veía a través del streaming.

Una vez terminada la ceremonia de clausura, ambos equipos se dispusieron a enfrentarse en una serie al Mejor de 5 enfrentamientos. La primera serie terminó a favor de DAMWON GAMING que se mostró muy sólido y contundente con su juego. Aún así, Suning logró empatar el marcador.

Lamentablemente, para el equipo de China, los chicos de Corea del Sur no querían más sorpresas y vencieron sin mayores problemas en los dos juegos siguientes coronándose como campeones del Worlds 2020.

Así mismo, el jugador de DAWMON Gaming, Cayon fue elegido como el MVP de la Gran Final.

