Dota 2: Team Zero destruye a Quincy Crew rompiendo sus 8 torneos ganados seguidos

El torneo de Dota 2 producido por Beyond The Summit llamado "Dota Summit 13 Online: Americas" ha llegado a su parte final con el encuentro de Team Zero y Quincy Crew, ambos conjuntos de Norteamérica. Muchos fanáticos esperaban ver la novena corona seguida del equipo de Lelis.

Sin embargo, esta final al Mejor de 5 partidas tuvo a un Quincy Crew muy inseguro en varias peleas que fueron aprovechadas por completo del lado de Team Zero. Repasemos este juego que tuvo muy emocionantes momentos como los Divine Rapier comprados en la segunda partida.

Team Zero vs Quincy Crew - Gran Final Dota Summit 13 Online: Americas

Team Zero es un conjunto reformado por exintegrantes de Business Associates entre los que se encuentran EternalEnvy, Brax, Moo y para completar entran Sneyking y Ryoya. Ellos llegaron desde llave baja para su revancha contra Quincy Crew que han ganado 8 torneos seguidos en la región de América formados por Quinn, YawaR, Lelis, MSS y SVG.

La primera partida comenzó con buenas rotaciones de Quincy consiguiendo algunos kills, pero cuando se formaron las peleas estuvieron perdiendo constantemente el dominio. Todo esto gracias a Riki (Ryoya) que estuvo rotando en todas las líneas junto a Chen (Moo) y Lina (Sneyking).

Esto le dio suficiente espacio a Phantom Lancer (EternalEnvy) para acabar la partida en tan solo 27 minutos. Ni Phantom Assassin (YawaR) pudo hacer algo con su Battle Fury y Desolator completados.

El segundo juego fue un caos total por parte de ambos bandos, desde los primeros minutos estuvieron consiguiendo kills cada minuto. Esto principalmente por errores constantes de los dos lados. Sin embargo, todo llegó a su punto principal cuando Void Spirit (Ryoya) perdió su Divine Rapier y parecía el comeback del equipo de Lelis.

Esto no duró mucho, pues en una larga pelea forzada por Team Zero lograron recuperar su Divine Rapier y en pelea final del foso de Roshan tuvieron a todo Quincy Crew servidos para ser atacados por los zombies de Undying (Moo) logrando una ventaja en número para la presión final a la base de Quincy, esto terminó con la victoria del equipo de EE.

La tercera partida de Team Zero, el draft fue puesto de nuevo con Spectre (EternalEnvy) y Mars (Brax). Ellos tenían que lograr una buena sinergia contra Faceless Void, Snapfire y Pangolier que logran un gran juego en peleas de equipo.

Las batallas eran favor de Quincy Crew consiguiendo ventaja y en su camino hacia la victoria se tropezaron en varias ocasiones contra Leshrac (Ryoya) que era muy duro logrando sobrevivir y voltear peleas a cada momento. Esto complicó el juego para Quincy que en una "Base Race" de infarto gracias a Lelis y Quinn pudieron romper el Ancient rival en muy poco tiempo, su primer juego en la final.

Esta ocasión Quincy Crew volvió a repetir la elección de Faceless Void (YawaR) y fueron por Leshrac (Quinn) siendo una gran fuente de daño en peleas. Zero respondió con Drow Ranger (EternalEnvy) y Templar Assassin (Ryoya). Los primeros minutos dominó el equipo de Lelis y esto se mantuvo por los siguientes minutos.

Las malas iniciaciones de Mars (Brax) le dio mucha chance de llevarse el juego a Quincy que luego de unas peleas ganaron la cuarta partida y empataron la serie. La última partida de campeonato se volvió a repetir Leshrac (Quinn) pero eligieron a Sven (YawaR) en Quincy, por parte de Zero sacaron a Faceless Void (EternalEnvy) y Viper (Ryoya).

El juego comenzó con excelentes rotaciones de Mirana (Sneyking) junto a Viper que estuvo presionando y forzando peleas para darle espacio a EE. Esto ayudó mucho a que pueda armarse su Battle Fury y recuperarse. Llegado el juego mediano hubo una pelea importante de Quincy donde fueron 4 contra Viper y no pudieron matarlo, dándole la oportunidad a Team Zero de llevarse las vidas de Quincy.

A partir de este momento, Team Zero estuvo jugando alrededor de Viper, dándole espacio suficiente a Faceless Void para que pueda acabar la partida. Tras una búsqueda con smoke, Team Zero consiguió una Team Wipe y finalmente la partida ganando su primer torneo y acabando con la racha de 8 torneos seguidos ganados de Quincy Crew.

El campeón del torneo es Team Zero y se llevan $42 000 a casa. El pozo total era de $100 000.

Estos fueron los puestos finales de todo el torneo:

Puesto Premio Equipo 1 $42 000 Team Zero 2 $22 000 Quincy Crew 3 $13 000 Infamous 4 $9000 Thunder Predator 5-6 $4500 Beastcoast 5-6 $4500 4 Zoomers 7-8 $2500 Team Brasil 7-8 $2500 catJAMMERS 9-10 $0 No Pangolier 9-10 $0 Spirits Esports

