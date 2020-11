Dota 2: Kuroky es incluido dentro de "Los 30 con menos de 30" de la importante revista Forbes

Kuro Salehi Takhasomi, mejor conocido en el mundo de los deportes electrónicos como Kuroky, es uno de los jugadores de Dota 2 más conocidos e importantes a nivel mundial. Campeón de un The International junto a Team Liquid. El jugador nacido en Alemania ha sabido cosechar varias victorias a base de trabajo duro y mucha constancia.

Es por es que la conocida revista Forbes, ha tomado la decisión de incluirlo en su lista de "Los 30 con menos de 30". Una lista donde se encuentran figuras sumamente influyentes que tienen menos de 30 años.

A través de la cuenta de Twitter de Team Nigma, equipo de Dota 2 que Kuroky fundó, pudimos conocer este importante logro del jugador.

Congratulations to our Captain on making this year's @Forbes_DACH #30UNDER30💪



