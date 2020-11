¡SE VIENEN CON TODO! Dota 2: Evil Geniuses anuncia a Iceiceice como remplazo de Ramzes en la offlane

Hace unos cuantos días, les dimos la noticia de que Roman "RAMZES666" Kushnarev, había pasado a estar en estado de inactividad dentro de la organización de Evil Geniuses. Esto, se anunció en un comunicado que además, daba a conocer que dentro de unos días anunciarían al nuevo jugador de Dota 2 que ocuparía su lugar.

Pues, ese día llegó y nos ha dejado a todos más que sorprendidos.

A través de un comunicado compartido en sus diferentes redes sociales, la organización de Estados Unidos realizó el siguiente anuncio:

Our #Dota team just got a whole lot cooler as we welcome @iceiceicedota to the #LIVEEVIL family. #EGWIN pic.twitter.com/WNRoeWKPf8