¡EL CAPITÁN ESTÁ DE REGRESO! Dota 2: Kuroky anuncia que jugará la EPIC League con Team Nigma

Team Nigma es una de las organizaciones de Dota 2 más conocidas a nivel mundial. Creada semanas después de terminado The International 2019, y conformado por los antiguos miembros de Team Liquid, la organización no ha estado pasando por su mejor momento estos últimos meses y es que a la postergación del Dota Pro Circuit, debemos añadirle que su capitán Kuro "KuroKy" Salehi fue operado de la muñeca a mediados de año y, desde entonces, no ha competido en ningún torneo oficial.

Es por eso que, a través de su cuenta oficial de Twitter, se dio a conocer que el día de hoy el equipo creado por Kuroky emitiría un comunicado informado sobre el estado actual y los planes a futuro del equipo.

Stay tuned for an announcement form our captain!#StarsAlign pic.twitter.com/As1agK4vSe — Team Nigma (@TeamNigma) November 13, 2020

Comunicado oficial de Team Nigma

Unas cuantas horas después de emitido el post anterior, la cuenta oficial de Team Nigma subió un video donde Kuroky, capitán y fundador del equipo, explicaba la situación del equipo y daba a conocer los planes a futuro.

El comunicado empezó con Kuroky explicando el por qué de su ausencia que, como muchos sabemos, se debe a una lesión en su muñeca de la que se tuvo que operar. Él explicó que esta lesión lo viene aquejando desde hace varios años pero que nunca se tomó el descanso necesario y que, debido a la coyuntura actual, decidió que era el mejor momento para operarse.

A continuación, el support de Team Nigma daba la noticia que todos los fanáticos estaban esperando: Kuroky jugará la EPIC League con Team Nigma. Así lo anunció en el video y contó además que, ha estado practicando durante estas semanas con el equipo.

Finalmente, explicó que la organización tiene planeado dar el gran salto hacia otros esports a futuro para potenciarlos en su región.

