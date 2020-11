Dota 2: Alliance consigue una gran remontada frente a OG con más de 30k de experiencia en contra

El segundo día de la EPIC League, torneo de Dota 2 que promete ser uno de los más emocionantes antes de fin de año, cerraba su segundo día de competencia con el enfrentamiento entre OG y Alliance. Dos equipos que, cada vez que se ven las caras, protagonizan enfrentamientos que quedan en la memoria de todos los espectadores.

Si bien la serie todavía se viene desarrollando, el primer juego entre ambas escuadras ha tenido un gran número de emociones. Estos fueron los picks correspondientes a ambos equipos:

Picks de Alliance

Fuente: Dotabuff

Picks de OG

Fuente: Dotabuff

La partida se desarrolló con bastante normalidad durante la fase de líneas. Ambos equipos tomaron cautela del rival y se dedicaron a conseguir la mayor cantidad de recursos. Aún así, a partir del minuto 15 de juego la balanza fue inclinándose a favor de los bi campeones del mundo.

Howdey gentlemen 🤠 A pretty clean early game over there if ya ask me 🤔 #DreamOG pic.twitter.com/PEzH4a96PS

Poco a poco, el juego se convirtió en un dominio total de OG que parecía se llevaría la victoria de forma segura. Aún así, el equipo de Suecia no se amilanó ante la presión de OG incluso cuando la Spectre (Midone) conseguía llevarse un Rampage a su favor.

And down they all go !



RAMPAGE from @midonedota2 who, unlike his hero, doesn't really seem to be stuck in another dimension right now.#DreamOG pic.twitter.com/pERl6KQmSZ