Dota 2: B8 anuncia la salida de los tres jugadores brasileros de su roster

B8, equipo de Dota 2 fundado por Dendi a inicios del 2020, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter la salida de los tres integrantes brasileros que venían jugando con el equipo desde inicios del 2021 y con los que participó en la Lower Division de la Liga Regional de CIS.

Rdo, Duster y sexyfat dejaron B8. Agradecemos a los muchachos su contribución al desarrollo del equipo y el camino que recorrieron con nosotros. ¡Deséales un gran éxito en el futuro!

Por el momento, Dendi y TSA permanecen en la lista. Más anuncios por delante.

Fue el mensaje de despedida que B8 puso a través de sus redes sociales.

Rdo, Duster, and sexyfat left B8



We are grateful to the guys for their contribution to the team's development and the path they traveled with us. Wish them great success in the future!



At the moment, Dendi and TSA remain on the roster. More announcements ahead ✌🏻#b8d pic.twitter.com/4laO9XHhIA