Dota 2: T1 anuncia que no jugará la Singapore Major con su roster completo

La Singapore Major está a la vuelta de la esquina y los mejores equipos de Dota 2 a nivel mundial ya se están alistando para participar en la primera Major del Dota Pro Circuit. Lamentablemente, debido a la pandemia del COVID-19, existen un número de equipos que no podrán contar con su roster completo.

Anteriormente, escuadras como Team Nigma y Natus Vincere ya habían anunciado inconvenientes en sus alineaciones. Y ahora, un equipo de Asia se suma a esta problemática.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo de T1 anunció que su offlaner Carlo "Kuku" Palad, no podrá viajar a Singapur para concursar en la Major y en su lugar estará jugando Lee "Forev" Sang-don, quien fue el primer jugador, en la historia de T1, en ser presentado dentro de su roster de Dota 2.

[ONE Esports Singapore Major 2021]



Announcing our squad for ONE Esports Major.

Due to the recent health problem of 'Kuku,' 'Forev' will be a stand-in and play for our team.

Please look forward to T1 @DOTA2 team in Singapore.#T1WIN #T1Fighting #T1DOTA2 pic.twitter.com/9IfLKiFv53