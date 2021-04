Dota 2: Puck y el jugador peruano "MNZ" ocupan las mejores estadísticas de Singapore Major

Dota 2 dio culminado el torneo Singapore Major con la sorpresiva remontada de Invictus Gaming ante EG. Al mismo tiempo, tenemos las estadísticas finales con la aparición del peruano Alonso "MNZ" León en una gran cantidad de estas.

Además, se ha revelado que Puck ha sido el héroe más elegido en Singapur y Elder Titan ha conseguido la mayor tasa de victorias en el torneo. Entre otros jugadores importantes que aparecen tenemos a Abed, Yopaj, Skem, MoOz, Arteezy, entre muchos otros.

Estadísticas del torneo Singapore Major 2021

Esta información ha sido recolectada por el portal de Rusia "Cybersport.ru" y lo ha separado en héroes y jugadores.

Estadísticas de héroes

Mayor cantidad de veces elegido

Puck - 59 partidas Death Prophet - 56 partidas Void Spirit - 55 partidas

Mayor porcentaje de victorias (más de 10 partidas)

Elder Titan - 73.08% tasa de victoria (26 partidas) Viper - 70.00% tasa de victoria (10 partidas) Phoenix - 66.6% tasa de victoria (48 partidas)

Mejor KDA (más de 10 partidas)

*KDA = Kill (Víctimas)/Deaths (Muertes)/Assists (Asistencias)

Terrorblade - 7.31 KDA (15 partidas) Juggernaut - 7.05 KDA (21 partidas) Puck - 6.33 KDA (59 partidas)

Mayor cantidad de coincidencias en el draft (picks + bans)

Puck - 96% de las partidas (53% de porcentaje de victorias) Death Prophet - 93% de las partidas (55% de porcentaje de victorias) Io - 93% de las partidas (57% de porcentaje de victorias)

7 héroes no fueron elegidos o prohibidos en el torneo: Axe, Dazzle, Lich, Meepo, Silencer y Sniper. *Hoodwink no cuenta porque no está en modo capitán.

Estadísticas de los jugadores

Mejor KDA promedio

Perú - Alonso "MNZ" León - 7.25 KDA Filipinas - Erin "Yopaj" Jasper Ferrer - 6.94 KDA Canadá - Arthur "Arteezy" Babaev - 6.12 KDA

Mejor promedio de kills

Filipinas - Erin "Yopaj" Jasper Ferrer - 8.70 Perú - Alonso "MNZ" León - 8.55 Filipinas - Abed "Abed" Yusop - 8.42

Mejor promedio de asistencias

Dinamarca - Andreas "Cr1t-" Nielsen - 16.08 Perú - Joel "MoOZ" Mori Ozambela - 14.91 Israel - Tal "Fly" Ayzik - 14.58

Menor promedio de muertes

Rusia - Egor "Nightfall" Grigorenko - 2.14 Perú - Alonso "MNZ" León - 2.32 Bulgaria - Nikolay "Nikobaby" Nikolov - 2.62

Mayor promedio de muertes

Suecia - Gustav "s4" Magnusson - 7.85 Bielorrusia - Artem "Fng" Barshak - 7.85 China - Han "Mad" Cheng - 7.73

Mejor GPM (oro por minuto) promedio

Filipinas - Rolen Andrei Gabriel "skem" Ong - 696 Perú - Alonso "MNZ" León - 685 China - Wang "Ame" Chunyu - 984

Mejor EPM (experiencia por minuto) promedio

Filipinas - Rolen Andrei Gabriel "skem" Ong - 748 China - Wang "Ame" Chunyu - 739 China - Yang "Poyoyo" Shaohan - 722

Partida más larga

1:07:14 - (China) Vici Gaming vs. (Rusia) AS Monaco Gambit

Partida más rápida

18:15 - (PSG.LGD) vs. (EE.UU.) Quincy Crew

Fuente: Cybersport.ru