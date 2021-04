Dota 2: MoOz propone jugar en servidor Perú para mejorar el nivel y comunidad lo respalda

Tras la importante actuación de Thunder Predator en el torneo Singapore Major, el jugador peruano MoOz ha llegado con una importante propuesta. El semi-support de Dota 2 ha pedido a los jugadores más fuertes en Perú jugar en el servidor local.

Esto debido a la gran diferencia que se siente de jugar con 0 de ping contra los 100-120 de latencia del servidor de EE.UU. Este. Hasta la fecha muchos jugadores peruanos prefieren jugar en el servidor norteamericano para encontrar oponentes de mayor nivel.

Pues, en la actualidad este escenario está siendo muy diferente a comparación de los primeros años de Dota 2. Los mejores jugadores de Sudamérica habitualmente se están enfrentando entre sí en la mayoría de las veces y con una latencia extra que cambia mucho las reacciones en la partida.

Este fue el mensaje que publicó MoOz en su fanpage:

"Petición para los pro players Perú: crear una comunidad / cultura para rankear en server Perú y jugar con 0 de Ping lo cual marca una gran diferencia a la hora de jugar y hace que el entrenamiento sea real. No tenemos nada que envidiar a los players de NA y al fin y al cabo terminamos jugando entre nosotros mismos en los rankeds pero con 120 de Ping, así que no le veo sentido a no jugar en nuestro server .

Estoy de acuerdo que a ciertas horas hay buenos juegos en NA pero sería cuestión de generar un balance como 02:00-05:00 p. m. (rankeds en Perú), tenemos suficiente Pool de players y jugadores para lograr que esto suceda (DPC players) no tengo duda que esto inevitablemente hará crecer nuestra escena local y nuevos talentos saldrán a la luz .

(Jugadores etiquetados en la publicación). Papita, Leostyle-, Timado, Mnz, Wisper, K1 hector, StingeR, Matthew, ACCEL, Infinity Esports, Hokori, EgoBoys, Unknown Team, Mjz, Frank Dota, Chris Dota, Scofield, Freddy 'Smash' Sina, Jeimari.

Haré un stream para apoyar esta idea al llegar y buscar partidas en server Perú".

Foto: MoOzDota2

Muchos jugadores de la comunidad y las organizaciones etiquetadas se han mostrado de acuerdo. Primero fueron los jugadores de Thunder Predator que desean que se haga realidad esta propuesta, las organizaciones Unknown Team, Omega Gaming, Infinity Esports y EgoBoys se han mostrado conformes con esta idea.

¿Saldría a cuenta jugar competitivamente en Perú y ya no en EE.UU. Este?

En pleno 2021 sí, pues casi todo el Top 200 de la tabla regional de América está ocupado por jugadores de Sudamérica y muy pocos jugadores de la región Norteamérica. Además, los equipos poderosos de Estados Unidos y Canadá ha alicaído demasiado en los últimos años y solamente tenemos a Quincy Crew y 4 Zoomers como los más fuertes, Evil Geniuses es una excepción porque solo cuenta con un jugador con nacionalidad de esa región que es Arteezy.

Por último, había un gran estigma con jugador en servidor Perú por su gran problema de latencia. Cuando se estrenó el servidor los mismos jugadores peruanos no podían disfrutar del servidor porque era injugable por los "packet loss" y demás problemas. En la actualidad ha sido bastante mejorado y se juega "sedita".

Foto: Dota 2

¡No te olvides de mirar los torneos de Free Fire y PES 2021 en este mes de abril por las pantallas de Líbero Esports y PESA bajo el auspicio de Claro Gaming!