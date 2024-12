Dota 2: S4, capitán de Alliance, descarta la llegada de un nuevo coach

Si bien para muchos podía ser una noticia que sorprendiera, pues habían conseguido la clasificación a The International 10 , los integrantes del equipo parecen estar bastante convencidos de que tomaron la decisión correcta y ya están mentalizados para sus próximas competencias.

Actualmente Alliance se encuentra participando en la ESL One Summer 2021 donde han asegurado el Top 4 del torneo. El día de hoy, después de vencer a Vikin.gg por su pase a la semifinal de la Lower Bracket, el capitán S4 fue entrevistado y se le preguntó sobre la salida del ex campeón de The International del equipo.