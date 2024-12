Temblor en Lima: streamers son sorprendidos en vivo por sismo - VIDEO

Minutos antes de las 10:00 p. m. fuimos sorprendidos por un temblor que remeció fuertemente los hogares de los habitantes de nuestra capital . Con una magnitud de 6.0 el movimiento telúrico no pasó desapercibido para nadie, incluso para los streamers de videojuegos que aprovechan la noche para entretener a sus seguidores.

Al ritmo de una versión acelerada de"Back in Black" de AC/DC, el streamer "Jomarcito" se disponía a jugar una nueva partida de Call of Duty: Mobile para sus seguidores. Sin embargo, como podrán suponer, esto no se llevó a cabo.