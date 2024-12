Dota 2 Guía: Battle Pass 2021 Semana 1 Misiones Semanales, explicación y consejos

Dota 2 trae un Battle Pass 2021 tras mucho tiempo sin eventos y luego de confirmar la cancelación del BP The International 11 . Los creadores han decidido renovar algunas formas para conseguir niveles gratis con las misiones semanales que otorgan niveles gratis, pero algunas de estas son muchos más fáciles de completar que otras.

Además, no es necesario completar todas las misiones para conseguir todas las recompensas de la semana que son 7500 puntos de batalla . Asimismo, la información detallada de los objetivos se encuentra por defecto en inglés y te daremos consejos para completarlos rápido y donde reclamar cada misión cumplida.

En esta primera semana tenemos un total de 8 misiones con tres niveles de estrellas. En total son 24 estrellas, pero solo son necesarias 18 estrellas para conseguir todas las recompensas . Cada vez que alcanzamos cierto número de estrellas en la semana podemos desbloquear una recompensa, completar las demás 6 estrellas no afectan el progreso del pase.

NOTA 2: Jugar partidas en modo Turbo o Nemestice cuentan como la mitad de un punto para cierto tipo de misiones , jugar partidas Normales o Ranked cuentan como un punto. En algunas misiones como jugar en party de 5 no suma el progreso para el modo Nemestice, revisar el progreso tras culminar una partida.

En el cuadro rojo reclamamos nuestros puntos de batalla completados de la semana. Foto: Dota 2

Las misiones que NO debes priorizar son Home Invasion, Stacked in your favor (solo completar en 1 estrella) y Ward warden en la tercera estrella. Enfócate en las demás misiones que saldrán mientras juegues partidas en evento, turbos, normales o ranked durante la semana. Mientras completas estas misiones recomendamos que avances la caverna y te prepares para la semana 2 que también tendrá su guía la próxima semana.