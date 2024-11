Dota 2: Valve anuncia que The International 10 se jugará con público

El camino a The International 10 ha tenido una gran cantidad de dificultades. De hecho, en algún momento el evento se iba a llevar a cabo en Estocolmo, pero las autoridades suecas no otorgaron los permisos necesarios para que esto sucediera. Desde entonces, Valve ha tenido que buscar una nueva sede, mover fechas y realizar un sinnúmero de cambios para que el torneo más importante de Dota 2 se pueda realizar sin problemas. Sin embargo, los fans todavía no sabían si es que iban a poder asistir a este evento, debido a la pandemia global de COVID-19.