Dota 2: el camino de Evil Geniuses a The International 10

Desde aquella victoria, EG ha continuado teniendo buen desempeño en ediciones de The International , pero no ha podido volver a lo más alto del Dota 2 competitivo. El team ha logrado llegar al tercer lugar en dos ocasiones, siendo la última en el 2018, cuando cayeron ante PSG.LGD en la final del Lower Bracket.

Este año, EG solo ha participado en dos torneos importantes, pero sorpresivamente ha llegado a ocupar el segundo lugar en ambos. En el ONE Esports Singapore Major, el equipo parecía estar destinado a llevarse todo, pues en el Upper Bracket había derrotado fácilmente a Fnatic e Invictus Gaming. Tras vencer a PSG.LGD (considerados como el mejor equipo del mundo durante todo el año), parecía que la Grand Final iba a ser fácil para EG, por lo que no se esperaba que IG terminara ganándoles un ajustado set por 3-2. Aún así, EG parecía estar en buena forma de cara a The International 10.