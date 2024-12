Dota 2: Thunder Predator cayó ante Alliance en la fase grupal de The International 10

El equipo peruano de Dota 2 Thunder Predator tuvo un mal inicio en su participación en The International 10 . Aunque habían estado entrenando arduamente, la escuadra no logró imponerse ante sus rivales y se quedó en el último puesto del grupo A.

Más de 6.200 personas al pendiente del inicio de The International 10

Team Undying, que cuenta con la presencia y experiencia de nuestro compatriota Timado, se enfrentará en unos minutos a la escuadra rusa Virtus.Pro en su partida de debut en The International 10.

Virtus.Pro vs Team Undying se medirán en unos minutos

Team Undying vs. Virtus.Pro inicia hora y media tarde con respecto a la hora pactada

Se reanuda la partida y sigue el segundo juego de Undying vs. Virtus.Pro

La partida acaba de exceder los 40 minutos y el equipo de Undying no cede terreno ante los rusos.

Elephant vs Beastcoast ya están preparándose

Elephant vs Beastcoast - segunda partida

Elephant vs Beastcoast - 27-17

Las team fight están que arden y a Virtus.Pro no le está funcionando tomar una actitud agresiva.

OG le volteó la partida a TP, quienes no supieron aprovechar las oportunidades.

El primer juego de beastcoast vs. Team Secret comienza y estos son los picks de cada equipo.

Beastcoast aprovechó las oportunidades que se le presentaron y terminaron arrebatándole el primer game a Team Secret, uno de los favoritos para llevarse The International 10. De esta forma, el equipo se prepara para la segunda partida,contra la escuadra europea.

Este game ha resultado ser un "tira y afloja" hasta este momento. TP no cede terreno.

20 minutos y el juego de TP vs Alliance va parejo

TP vs. Alliance en una partida donde ninguno destaca

Alliance despeja el campo de batalla con un wipe a Thunder Predator. Las cosas no pintan bien para nuestros compatriotas.

QC vs beastcoast muestran sus picks del segundo game

beastcoast no la tiene fácil ante QC en este game

QC no es el mismo equipo del primer game y beastcoast lo sabe.

Inicia el primer game de IG vs. Thunder Predator

Thunder Predator hizo first blood pero nada está dicho en este game

Thunder Predator es abrumado por Invictus Gaming quienes no ceden terreno ante los peruanos.

Invictus Gaming se llevó el First Blood del 2do encuentro

El equipo peruano no pudo con Invictus Gaming, que ahora encabeza el grupo A, mientras que los peruanos se encuentran en el último puesto de la tabla.

El equipo peruano TP tiene que ganar la siguiente partida, o permanecerá en el último lugar del Grupo A de The International 10.

El first blood es para Team Undying

Thunder Predator no ha podido controlar los duros ataques de Team Undying, y se han visto superados en varias ocasiones.

Thunder Predator no pudo ante un Team Undying que se negaba a dejarlos en paz. Hacia el final del minuto 31 el capitán de TP lanza "GG" y acaba la partida.

Tras bajas múltiples de SG, la escuadra de beatcoast no se deja someter y también responde para nivelar la situación.

Las partidas de la segunda fecha del TI10 acaban de terminar y vemos ciertos movimientos en la tabla de posiciones. Si bien las cosas no pintan bien para Thunder Predator, esperamos desde aquí que vayan replanteando sus estrategias. Undying y beastcoast se quedan en el upper bracket de ssu grupos y han demostrado su nivel con ssu rivales.

Virtus Pro vs Thunder Predator es la primer partida de la tercera fecha

Thunder Predator no pudo contra la escuadra rusa y sucumbe antes Virtus.Pro tras poco más de 20 minutos.

Fnatic necesita sumar una victoria en esta partida para no complicarse en el Grupo B. Mientras tanto, Beastcoast quiere quedarse entre los cuatro primeros.

Aunque dieron pelea, TP no logró imponerse ante EG. De esta forma, el equipo peruano suma su sexta derrota consecutiva, y tiene pocas chances de clasificar a la siguiente ronda.

El equipo peruano Beastcoast quiere asegurar su clasificación al Upper Bracket. SIn embargo, Team Spirit también se ha metido en la pelea, y no quiere ser parte del Lower Bracket. ¿Quién logrará imponerse en este encuentro?

Beastcoast vs Team Spirit: estos son los picks en la primera partida

Picks Thunder Predator vs T1

Team Undying vs Evil Geniuses

Thunder Predator pierde contra T1 y con ello, le dice adiós a The International 10.

Esta será la primera partida de la Upper Bracket de The International 10. El ganador jugaría en la siguiente ronda contra OG o Team Secret.

Invictus se lleva la segunda partida del Bo3 en la Upper Bracket de The International 10. Aunque Team Spirit intentó sorprender a IG cuando estaban tratando de derrotar a Roshan, el equipo chino pudo aguantar el ataque. De esta forma, el team ruso lanzó el correspondiente "GG", por lo que habrá un tercer game.

El equipo ruso espera dar la sorpresa, mientras que IG quiere sentenciar el BO3 y seguir avanzando en The International 10.

Team Secret lleva la delantera en muertes, pero OG no se rinde y le da pelea en las team fights.

Team Secret no deja respirar a OG Esports

Picks Team Secret vs OG Esports (Segunda Partida)

OG es apabullado por Team Secret. 21 a 3 en el marcador de kills no pinta nada bien para los bicampeones.

Team Secret fue el encargado de enviar personalmente a OG hacia el lower bracket. Si bien la ventaja era aparente desde el inicio, muchos miembros de la comunidad de Dota 2 no salen de su asombro.

Undying vs. Fnatic BO1

Los equipos no ceden y el score nos vuelve a informar de una partida equilibrada por parte de QC y Team Aster.

QC y Team Aster no ceden terreno

beastcoast cae frente a Allience tras un juego que duró más de 40 minutos. De esta forma acaba la participación de este equipo con talento peruano en The International 10.

Elephant vs Evil Geniuses

PSG.LGD domina el juego, pero T1 no se queda atrás

T1 sorprende al mundo al quitarle el segundo game a PSG.LGD, el favorito a llevarse el Aegis en The International 10.

El ganador del BO3 asegurará el sexto puesto en The International 10.

PSG.LGD no quería caer al Lower Bracket, por lo que ha establecido una importante ventaja ante sus contrincantes.

T1 lanzó el correspondiente GG cuando se vio asediado una vez más por PSG.LGD, que pasó a la próxima ronda de The International 10.

El equipo ruso quiere pasar a la siguiente ronda de The International 10, pero tendrá que enfrentarse a uno de los mejores equipos del certamen. ¿Quién podrá continuar en el Upper Bracket de TI10?

20 minutos y se nota que tanto Virtus Pro como Vici Gaming no ceden terreno.

Picks Vici Gaming Vs Virtus. Pro (Segunda Ronda)

Virtus Pro no se deja

Vici Gaming trata de luchar pero Virtus Pro no se la pone fácil

Fnatic vs Team Spirit (lower bracket)

La ventaja de QC no fue suficiente ante el OG de Topson, quienes terminaron ganando.

El perdedor de este encuentro quedará eliminado de The International 10, mientras que el ganador podrá seguir avanzando en el Lower Bracket.

T1 siempre pasó por encima a Alliance, y nunca dejó que el equipo pudiera recuperarse. De esta forma, el equipo queda cada vez más cerca de la siguiente ronda de The International 10, y solo tienen que vencer a sus oponentes una vez más.

El equipo se prepara para lanzar un último ataque certero a Alliance, que no ha encontrado respuestas para la estrategia de sus oponentes.

Alliance no estuvo a la altura de T1 en la Lower Bracket, y terminó siendo eliminado. De esta forma, el equipo de s4 tendrá que esperar al próximo año para buscar su revanchal.

Picks Vici Gaming Vs EG (Tercera Ronda)

Team Secret vs Invictus Gaming (1er game)

La ventaja de kills está a favor de Team Secret, sin embargo IG se cuida y no quiere ceder más.

Team Secret lleva la ventaja en net worth y kills. Invictus Gaming hace lo posible para no cometer errores que les costarán.

Team Secret vs Invictus Gaming (2do game)

Invictus Gaming no se deja y le causa varios problemas a Team Spirit en las team fights.

El joven equipo ruso tiene la dura tarea de parar a PSG.LGD, el favorito para llevarse el primer lugar en The International 10.

OG, el actual bicampeón de The International, está obligado a ganar su próximo encuentro para seguir avanzando en la Lower Bracket.

OG quedó eliminado de The International 10 tras caer ante Team Spirit. Sin duda alguna, el equipo se vio superado por sus jóvenes contrincantes, y tendrán que esperar hasta el próximo año para cobrar su revancha.

Team Spirit sorprende al mundo y elimina a OG de The Intertnational 10

Vici Gaming necesita sumar dos victorias consecutivas si quiere seguir en carrera en The International 10.

T1 se encuentra un paso adelante de Vici Gaming, pero no se confía

Ambos equipos están al borde de ser eliminados. ¿Cuál cerrará su participación en The International 10 hoy?

Ambos equipos están obligados a salir con todo desde el inicio. T1 tiene la oportunidad de llegar al top 6 en su primer TI, y Vici Gaming no se quiere quedar atrás.

VG derrota a un complicado T1 para continuar con vida en The International 10. Ahora tendrán que enfrentar a Invictus Gaming, una de las mejores escuadras del torneo.

Team Spirit vs. Virtus Pro (1er game)

Virtus Pro debe hacer todo a su alcance para no repetir el resultado del juego anterior. Mientras que Team Spirit deberá asegurar su victoria aquí. Estos son sus picks.

Team Spirit vs. Virtus Pro (2do game)

10 minutos y aún no hay nada dicho

Team Spirit no pudo hacerle frente a Virtus Pro, quienes dominaron el juego con una amplia ventaja. Nos vamos a desempate.

Team Spirit vs. Virtus Pro (3er game)

VP con el first blood en el minuto 2, sin embargpo Team Spirit nivela la partida en los primeros 10 minutos.

Team Spirit no cede terreno, pero Virtus Pro busca los errores para anotar más kills.

TEam Secret se enfrenta al mejor equipo del campeonato, que hasta ahora no ha perdido un solo encuentro, ni siquiera en la fase grupal.

Team Secret vs PSG.LGD: aasí quedaron los equipos para el primer game

Desafortunadamente para Team Secret, PSG.LGD parece estar jugando uno de sus mejores encuentros de The International 10.

Aunque dieron su mejor esfuerzo, Team Secret no se pudo imponer ante sus contrincantes. PSG.LGD demostró por qué es considerado el mejor equipo del mundo, pues incluso cuando Secret les llevaba ventaja lograron recuperarse y voltear la partida.

Team Spirit vs. Invictus Gaming (1er game)

Team Spirit vs. Invictus Gaming (2do game)

Invictus Gaming no se deja y mantiene la ventaja frente a la escuadra rusa.

Un error de Invictus Gaming le costó caro y permitió que la diferencia no sea tan amplia frente a Team Spirit.

Team Secret había comenzado a voltear la partida, pero un error puntual los dejó expuestos. TSpirit, que es uno de los equipos más certeros del torneo, no dejó pasar la oportunidad. ¿Quién se llevará el tercer game?

En una partida que vale millones de dólares, Team Spirit y Team Secret definirán al segundo finalista de The International 10, quien se tendrá que enfrentar a PSG.LGD en el último encuentro del torneo.

El joven equipo ruso logró voltear el encuentro y venció a Team Secret para llegar a la Grand Final de The International 10. ¿Quién se llevará el Aegis en esta ocasión?

Team Spirit llega a la final de The International 10

Previa a la final del TI10, se desarrolla un showmatch entre Team Golem y Team Thunder, donde se destaca la presencia de ex-jugadores campeones de The International.

Team Golem vs Team Thunder

PSG.LGD Vs Team Spirit

PSG.LGD Vs Team Spirit (Picks)

PSG.LGD Vs Team Spirit

PSG.LGD Vs Team Spirit empates

Team Spirit Vs PSG (Pausa técnica)

Picks PSG.LGD Vs Team Spirit (Cuarta Ronda)

PSG.LGD (2) Vs Team Spirit (0)

Picks PSG.LGD Vs Team Spirit (Ultima Ronda)

TS anota 2 muertes a los 5 minutos y PSG no se quiere quedar atrás, consiguiendo una kill.

TS campeón de The International 2021

Lamentablemente, el equipo llegó golpeado al segundo game, donde Alliance se mostró más agresivo y certero desde el principio. A pesar de realizar algunas jugadas importantes, TP no pudo resistir los ataques de sus rivales, y terminaron rindiéndose ante sus rivales.

En su primer encuentro del día, Thunder Predator estuvo cerca de llevarse la victoria del BO2. De hecho, la escuadra peruana se enfrentaba a los bicampeones actuales de The International, el equipo europeo OG, que se vio ampliamente superado en los primeros minutos del enfrentamiento. Sin embargo, TP no lograría concretar las chances que se le presentaron durante la partida, por lo que terminaron cediendo muchos espacios para que OG contraatacara. De esta forma, los campeones se llevaban el primer game, pero eso no había desmoralizado a TP.