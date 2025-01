Tunche: entrevista a Francisco Mora, co-director del nuevo juego peruano

Nace en 2016 como una idea del jefe del estudio, Luis Wong, de hacer un proyecto basado en la cultura amazónica. No teníamos claro cuál iba a ser el proyecto, pero queríamos explotar dicha cultura.

Probamos varios géneros, desde top down hasta narrativo . Al final nos dimos cuenta que, por las personas que estaban dentro del estudio, y los juegos que nos gustaban hacer, hacer un título de acción era lo más indicado.

¡ Rumi ! Diría que ella porque fue la primera. El personaje actualmente tiene de 10 a 12 movimientos únicos. Cuando empezamos a desarrollarla, pensamos que debía tener 30, pero por temas de producción y especialización en un personaje, teníamos que hacerlo más chiquito. En 2016-2017 , no teníamos la experiencia que ganamos luego de trabajar en Rumi. Fue una serie de prueba y error hasta que las cosas funcionaron.

En los estudios indies tenemos la tradición de tener personajes invitados , fue iniciativa del distribuidor - HypeTrain Digital - tener a alguien. Al principio no sabíamos si iba a ser jugable o si estaría en el campamento saludándote, pero queríamos tener algo.

Luis Wong, además de ser nuestro jefe, también trabaja en la parte de negocios y logró contactarse con " Gears for Breakfast ", los creadores de A Hat in Time. Desde el primer momento estuvieron interesados en tener a Hat Kid en Tunche.

Como somos un equipo pequeño, necesitábamos priorizar las consolas. No nos iba a alcanzar el ancho de banda del equipo para sacarlo en todas. Un gran punto de decisión de cómo lo decidimos fue con que plataforma tenemos una mayor relación de trabajo. El distribuidor tiene mejores acuerdo con Nintendo y Xbox, y nos garantizaba tener las herramientas necesarias para trabajar en esas versiones.

Uno de los retos es... dinero. No hay mucho dinero en la industria. Siempre tienes que buscar un inversor de afuera para darle fondos a un proyecto de mediano a largo alcance. Luego está la parte técnica, como la industria no está muy bien desarrollada, no hay una gran cantidad de profesionales que puedan hacer cosas a una escala mediana o grande.