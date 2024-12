The International 10: el burlón mensaje de TORONTOTOKYO a OG

TORONTOTOKYO es una de las figuras del main stage de The International 10. El pro player de Team Spirit no solo se ha distinguido por su juego, sino también por sus actitud frente a sus oponentes. Una frase del jugador en particular dejó atónitos a espectadores y comentaristas, pues se trató de una burla hacia OG, los bicampeones del torneo más prestigioso de Dota 2.