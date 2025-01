Alineaciones Universitario vs. Panamá: el imponente once de Fabián Bustos para la Noche Crema

Universitario de Deportes presenta en sociedad este viernes 24 de enero a su repotenciado plantel para la temporada 2025 en la tradicional Noche Crema , donde se verá las caras con la selección de Panamá en un Estadio Monumental U Marathon que va a estar repleto de hinchas merengues que esperan un triunfo. A continuación, conoce el once que mandará al campo el DT Fabían Bustos , así como el combinado canalero.

Universitario usaría en la Noche Crema 2025 el mismo once que en el amistoso ante Once Caldas. Foto: Universitario de Deportes

La versión 2025 de Universitario no ha sufrido de muchos cambios pues la base que ha sido bicampeón nacional de la Liga 1 se mantiene. Como nos tiene acostumbrados el estratega argentino, saldrá a la cancha con el ya conocido sistema de 3-5-2. De los cinco fichajes que realizó el club de Ate para el presente año, solo uno estaría asegurado como titular, más precisamente Paolo Reyna como carrilero por izquierda.

Otro refuerzo que podría ser novedad desde el arranque es Diego Churín . A pesar que se perdió el amistoso contra Once Caldas por molestias estomacales, podría acompañar a Edison Flores en el ataque pues Alex Valera no pudo culminar la última práctica debido a dolencias donde sufrió la 'paralítica' en Manizales, por lo que verán como evoluciona y si podrá comenzar las acciones.

Además, Rodrigo Ureña es una de las incógnitas para el compromiso ya que también sufrió un problema estomacal que lo ausentó del entrenamiento. Hasta el momento no ha sido titular en ninguno de los compromisos de preparación, por lo que este no sería la excepción y su lugar lo tomaría Horacio Calcaterra . De ahí, el resto del equipo es el mismo que viene jugando en los últimos dos años.

La selección panameña no llega con sus mejores hombres debido a que no están en la obligación de cederlos por no ser fecha FIFA. Aún así, el técnico Thomas Christiansen ha tratado de armar una plantilla competitiva con la mayoría de elementos de su torneo local, que se encuentra en Lima desde hace unos días para aguarle la fiesta al conjunto estudiantl.