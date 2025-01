La insólita razón por qué Alianza Lima y Universitario no jugarían en Sullana por la Liga 1

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta. "Actualización sobre el Campeones del 36: me informan que no es que falte aprobación de dicho estadio, lo que sucede es que la Liga ha suspendido los partidos de alto riesgo en Sullana por los hechos que sucedieron el año pasado (hinchas se metieron al estadio y demás)", publicó el citado comunicador en sus redes sociales.

Aún no se conoce a ciencia cierta si los partidos entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético (fecha 2) y Universitario vs. Atlético Grau (fecha 3) se disputarán en el Campeones del 36. Si finalmente la FPF decide no aceptar a Sullana como sede, ambas contiendas tendrán como escenario el imponente Estadio Mansiche de Trujillo.