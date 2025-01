Rodrigo Ureña no entrenó con Universitario y Pérez Guedes lanzó sorpresiva revelación

Ante ese panorama, en el reciente entrenamiento del elenco dirigido por Fabián Bustos se dio algo que no pasó desapercibido, la ausencia de Rodrigo Ureña . El volante chileno, quien ha sido una de las figuras de la 'U' en las últimas dos temporadas, no estuvo en Campo Mar a pocos días de la presentación del plantel.

Lo ocurrido con Ureña ha generado la preocupación en los hinchas, quienes se preguntan si ha ocurrido alguna lesión o hay una noticia peor en cuanto a él. Sobre ello fue consultado Martín Pérez Guedes , quien sorprendió al revelar que el 'Pitbull' no tiene alguna dolencia, sino un problema estomacal que le impidió estar, pero que para este jueves volverá a las prácticas

"Creo que Rodri (Ureña) tenía algo estomacal hoy, por eso no estaba. Así que mañana ya se presentará a entrenar con nosotros", detalló el mediocampista argentino a los medios de comunicación presentes en la sesión de entrenamientos del conjunto estudiantil, quien de esta forma asegura que su compañero en la volante estará en la Noche Crema.

Universitario tuvo una gira en Colombia para disputar un par de amistosos internacionales. El primer rival fue Junior en Barranquilla, duelo en el que llamó la atención la ausencia de Rodrigo Ureña . ¿Cuál fue la razón? De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, sufrió una lesión de la cual se estaba recuperando y por ello no quisieron arriesgarlo contra el 'Tiburón'.

Ya mucho mejor físicamente, si disputó el segundo compromiso frente a Once Caldas en Manizales, en el cual el comando técnico decidió que no arrancara las acciones e ingresó en el segundo tiempo para ocupar el mediocampo crema, pero no pudo evitar la dura derrota por la mínima diferencia.