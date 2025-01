Edison Flores reveló de qué depende la contratación de Raúl Ruidíaz en Universitario

No obstante, días atrás Raúl Ruidíaz expresó en YouTube que a él no le interesa el dinero y que únicamente sueña con vestirse de crema. Incluso, tras saber que la 'U' no podía pagarle más aceptó la primera propuesta que le hicieron, pero desde Universitario le dijeron que ya no lo querían y le colgaron la llamada. Ahora, el 'Orejas' dio a conocer que el fichaje aún es posible, pero para ello tiene que suceder algo vital.