Dota 2: Twitch banea cuenta de Yatoro por supuesto uso de lenguaje inapropiado

Twitch suspendió la cuenta de Yatoro , uno de los jugadores de mejor desempeño en The International 10 , aunque la razón aún es desconocida. El pro player de 18 años todavía no se ha pronunciado al respecto, pero el suceso fue notado rápidamente por los usuarios del subreddit de Dota 2 , donde se especuló por la razón destrás del ban.

"Después de ver a Yatoro jugar, he llegado a la conclusión de que ya no soy lo suficientemente bueno como para competir en el nivel que quiero hacerlo", anotó el canadiense de 30 años. "He decidido pasar el rato por ahora y no jugar solo por jugar, y me pondré a trabajar en mi mismo, ya que pertenecer a un equipo viene con otras obligaciones. Buena suerte a Moo".