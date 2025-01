S4 se fue de Alliance, Lelis y Quinn podrían unirse a EG - Trilane Podcast

Trilane Podcast vuelve a la carga con Bleu y Aargosin hablando del esport que más fanaticada llama en nuestro país: Dota 2 . En esta oportunidad veremos ciertos movimientos de algunos jugadores, tal es el el caso de S4 de Alliance. Recordemos que no hace mucho esta escuadra tuvo que despedirse de "FNG" y "LIMMP", quienes habían estado presente durante la participación del equipo en The International 10 .

"Siempre es triste decir adiós a un amigo, especialmente a un amigo tan importante en la historia de Alliance como lo fue el son of Magnus, s4. Todos quisimos hacer más cosas en TI, pero eso no significa que no dimos lo mejor de nosotros en todo este año, porque lo hicimos. Cada uno que consiguió llegar al evento, lo logró."