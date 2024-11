Dota 2: Miracle volverá a competir desde el 14 de diciembre

"No se preocupen, volveré a estar con los muchachos contra OG el 14 de diciembre , les mando mucho amor", escribió Miracle en su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, el pro player polaco-jordano le puso punto final a la especulación sobre un posible retiro.

Foto: Twitter

Posteriormente, el team se verá las caras con Tundra Esports , otro gran ausente de The International 10. La organización recientemente decidió renovar a todo su roster hasta el 2024, y adicionalmente contrató los servicios del emblemático Aui_2000 como coach de su escuadra de Dota 2.

Miracle lleva alrededor de cinco años jugando con sus actuales compañeros, entre los que resalta el veterano Kuroky . Anteriormente, el roster (con la excepción de iLTW) pertenecía a Team Liquid , e incluso lograron ganar The International 7 .

Desde entonces, lamentablemente, la alineación no ha logrado conseguir mayores victorias en la escena competitiva. Team Liquid quedó cuarto en TI8 y segundo en TI9, y los jugadores terminarían dejando la organización para formar su propio equipo profesional. Sin embargo, esta nueva escuadra no pudo llegar a participar en The International 10, pues quedaron eliminados en la etapa clasificatoria.