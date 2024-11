Dota 2: Miracle de Nigma Galaxy se tomará un descanso de la escena competitiva

Nigma Galaxy tiene una baja importante a 24 horas de su debut en el Dota Pro Circuit . El jugador polaco-jordano Miracle , que ha pertenecido a la escuadra desde el principio, se tomará un corto descanso de la escena competitiva, por lo que no estará presente en las primeras partidas de su equipo en el DPC.

Foto: Nigma Galaxy

Lamentablemente, aún no se ha confirmado una razón para la súbita ausencia de Miracle, quien lleva alrededor de cinco años jugando con sus compañeros. Anteriormente, el roster (con la excepción de iLTW) pertenecía a Team Liquid , e incluso lograron ganar The International 7 .

Desde entonces, lamentablemente, la alineación no ha logrado conseguir mayores victorias en la escena competitiva. Team Liquid quedó cuarto en TI8 y segundo en TI9, y los jugadores terminarían dejando la organización para formar su propio equipo profesional. Sin embargo, esta nueva escuadra no pudo llegar a participar en The International 10, pues quedaron eliminados en la etapa clasificatoria.