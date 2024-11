Metroid Dread gana premio a mejor juego de Acción-Aventura en The Game Awards

Metroid Dread, el nuevo juego en la franquicia de Nintendo, fue ampliamente aclamado por la crítica especializada. De hecho, el título ganó hoy el premio a mejor juego de Acción/Aventura en los Game Awards, venciendo a otros juegos como Psychonauts 2, Marvel's Guardians of the Galaxy, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village.