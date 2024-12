George RR Martin sobre Elden Ring: "Era demasiado emocionante para rechazarlo"

Martin reconoció que los videojuegos no son realmente lo suyo, aunque le gustó la propuesta del creador de Dark Souls y Bloodborne.

"Miyazaki y su equipo de FromSoftware estaban haciendo cosas innovadoras con un arte magnífico , y lo que querían de mí era solo un poco de construcción de mundo: un mundo profundo, oscuro y resonante que sirviera como base para el juego que planeaban crear", señaló. "Y da la casualidad de que me encanta crear mundos y escribir historias".

Cabe resaltar que Elden Ring saldrá el 25 de febrero en PS5, Xbox Series X/S y PC, así como en PS4 y Xbox One.

Edge Magazine recientemente entrevistó al presidente de FromSoftware sobre Elden Ring, quien reveló por qué el juego no presenta anillos, y aseguró que el gampelay no obligará a los jugadores a montar a caballo. Aún así, lo más interesante es por qué se rehúsa a jugar Elden Ring.

Según la entrevista, para Miyazaki, no jugar sus propios juegos es "una especie de política personal". No es que esté preocupado por Elden Ring ni nada por el estilo, ya que también lo describe como "algo que se acerca mucho a su juego ideal". Sin embargo, el conocido productor y director de videojuegos reveló que Elden Ring simplemente no le depara sorpresa alguna.