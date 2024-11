Elden Ring: Hidetaka Miyazaki no probará su propio juego

Elden Ring es uno de los juegos más esperados del 2022. Debido a que es un título de FromSoftware, los fanáticos de Dark Souls y Bloodborne esperan con ansias el 25 de febrero, la fecha de lanzamiento. Sin embargo, uno de los que no probará el título es el mismo creador de la franquicia: Hidetaka Miyazaki.

Edge Magazine recientemente entrevistó al presidente de FromSoftware sobre Elden Ring, quien reveló por qué el juego no presenta anillos, y aseguró que el gampelay no obligará a los jugadores a montar a caballo. Aún así, lo más interesante es por qué se rehúsa a jugar Elden Ring.

Según la entrevista, para Miyazaki, no jugar sus propios juegos es "una especie de política personal". No es que esté preocupado por Elden Ring ni nada por el estilo, ya que también lo describe como "algo que se acerca mucho a su juego ideal". Sin embargo, el conocido productor y director de videojuegos reveló que Elden Ring simplemente no le depara sorpresa alguna.

“Sabes, probablemente no terminaré jugando a Elden Ring porque es un juego que hice yo mismo. No obtendré ninguna de las incógnitas que el jugador nuevo va a experimentar", aseguró. "Como dije antes, no tendría ganas de jugar. Pero si lo hiciera, entonces este estaría cerca del juego ideal que querría realizar".

George RR Martin estuvo envuelto en el desarrollo de Elden Ring junto a Miyazaki

Cabe resaltar este juego fue desarrollado con George RR Martin, autor de la serie de libros de A Song of Ice and Fire, comúnmente conocido como Game of Thrones.