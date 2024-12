Dota 2: Valve cancela la primera Major del año por COVID-19

Eso incluso pone trabas para equipos con integrantes de distintas regiones, ya que las normas de los distintos países no son las mismas. Por lo tanto, las condiciones actuales han hecho que los torneos LAN sean inviables.

Foto: captura PC

Este sin duda es un duro golpe a Dota 2 como esport, ya que la noticia no ha sentado bien en muchas personas. La liga a nivel regional del DPC seguirá en marcha, pero el fin de esta no verá una Major tal y como estamos acostumbrados. Al no haber una Major en el horizonte, Valve a repartirá los puntos al 2do y 3er Major compensando la ausencia del Major cancelado hoy. Estos punto quedan de la siguiente manera: