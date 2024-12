Dota 2: N0tail señala que el DPC actual es "poco saludable"

Tras la cancelación de la primera major del año , varios miembros de la comunidad de Dota 2 han criticado a Valve por su decisión. Uno de ellos es N0tail, campeón de The International 8 y 9, quien además aprovechó la oportunidad para comentar negativamente sobre el Dota Pro Circuit actual, tildándolo de "poco saludable".

"Tienes que estar listo para sacrificar casi todo tu tiempo ", aseguró el ex-jugador de OG. "Porque si alguien está poniendo su tiempo y le está yendo bien, lo único que puedes hacer es trabajar aún más duro. Pero si estás tratando de planificar tus próximos 365 días con estabilidad para tu vida (y mejorar a tiempo para The International), es demasiado difícil con este sistema , y ahora es más difícil porque no habrá major".

"De esta manera, el DPC pide mucha más horas de ti este año que en años anteriores", finalizó. "Para alguien como yo, que he estado jugando Dota 2 por muchos años, es demasiado estresante, es demasiado, es poco saludable, y no es divertido para nosotros. Ya no se trata de ser el mejor en Dota, ahora solo se trata de ser lo suficientemente bueno".