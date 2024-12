Dota 2: Alliance revela por qué W33 los rechazó

Foto: Composición

Entre una oleada de críticas a la organización, el roster y la decisión de sacar a tres jugadores importantes después de The International 10, Loda (CEO de Alliance) llegó a Twitter para pedirle consejos a seguidores del team. Sin embargo, kellymilkies , la Gerente de Estrategias de la organización, le pidió a la comunidad que no sugirieran fichar a grandes jugadores, y usó a w33 como ejemplo.

"Para ser honestos, W33 es un jugador increíble, pero los rumores son ciertos: es religioso y está en contra de las casas de apuesta como sponsors ", explicó. "Los de VBET son grandes fans del Dota y ponen gran parte de nuestros sueldos. No podemos traicionar a nuestros patrocinadores así. Casi no nos piden que hagamos cosas por ellos".

"Traté de llegar a un acuerdo con W33 y solo le pedí que se pusiera el tag (de VBET) durante las partidas, sin tener que poner el logo en su camiseta. Aún así nos dijo que no. Así que no pierdan el tiempo, porque nosotros no queremos perder el tiempo de los demás. Lo respetamos mucho por su decisión, pero por favor no nos sugieran nombres obvios".