Dota 2: COOLguys hace disband tras caer a la Segunda División del DPC

La decisión de separar un equipo generalmente se lleva a cabo cuando los jugadores no quieren disputar la Segunda División , pues esperan ser reclutados por una organización de Primera. Aún así, tras la decepcionante temporada que tuvo el team, aún se desconoce el futuro de sus integrantes.

El offlaner Funn1k , por ejemplo, tiene una larga trayectoria como pro player en la escena competitiva de Dota 2, e incluso logró a participar en The International 2 con Natus Vincere, donde consiguieron el subcampeonato.

Por su parte, el griego ThuG ha estado en equipos como Into the Breach y Spider Pigzs anteriormente, mientras que el croata dnz ha pasado por Winstrike Team y Level UP en años anteriores.