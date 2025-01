N0tail sobre League of Legends: "Es un buen juego, pero no el mejor"

En una entrevista reciente, N0tail , ex-bicampeón de The International con OG, reveló lo que piensa de las escenas competitivas de otros juegos como Overwatch y League of Legends .

"Un juego tiene que tener cierto grado de calidad y ser un buen título antes de tener una escena competitiva, creo que eso es bastante obvio", aseguró el jugador. "Si el juego no es bueno, el número de jugadores no va a ser tan alto o comprometido. Se vuelve difícil decir que un juego va a tener una larga vida. Yo sentí que Overwatch no tenía eso, aunque tenía mucha gente que lo veía".