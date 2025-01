Old Eleven sobre Ame: "No hay un solo jugador en China que no quiera jugar con él"

Uno de los jugadores más recientes en llenar de elogios al pro player fue el veterano Old Eleven , que recientemente participó con Vici Gaming en The International 10, donde consiguió resultados positivos. En un stream reciente, el offlaner de Xtreme Gaming recibió una pregunta sobre el nivel de Ame.

"¿Realmente necesito responder esta pregunta?", respondió el jugador. "Déjame ponerlo de esta manera. En China, yo no creo que haya un solo jugador que no quiera jugar con Ame".

XinQ, que ocupa la posición 4 en PSG.LGD, aseguró que no serían tan buenos de no ser por la presencia de Ame .

"PSG.LGD no era tan bueno como todos pensaban. De no ser por Ame, no hubiéramos conseguido el segundo puesto", reveló el jugador. "He estado jugando en la posición 1 cuando me aburro, y solo fedeo. Es tan difícil jugar en la posición 1 en este parche que todos te quieren matar. Farmeas y te matan, y luego necesitas farmear de nuevo".