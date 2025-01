Dota 2: APU King of Kings derrota a The Cut en la BTS Pro Series 10

Para APU KIng of Kings, la BTS Pro Series 10 es una buena forma de recuperar su mejor nivel. La escuadra mostró destellos de grandeza durante el Dota Pro Circuit, e incluso logró clasificar a las Regional Finals, pero aún no parecen alcanzar todo su potencial. Sin embargo, el squad dio un paso importante hoy, pues derrotaron por 2-0 al team norteamericano The Cut.