Dota 2: Hokori reemplaza a Quincy Crew en la BTS Pro Series 10

A pesar de haber obtenido resultados positivos a lo largo del DPC, Quincy Crew no logró repetir sus buenas actuaciones en las Regional Finals, donde se les vio descoordinados y lejos del nivel que habían mostrado anteriormente. Por ende, el equipo habría decidido un tiempo para realizar cambios en su estrategia, por lo que necesitaban un reemplazo en la BTS Pro Series.

Por su parte, Hokori había participado en la etapa clasificatoria de la BTS, pero no había logrado pasar a la fase de grupos, pues había sido eliminado por Lava y APU King of Kings. Sin embargo, la escuadra confirmó en redes sociales que tomará el lugar de QC, que aún no había disputado encuentros en el certamen.