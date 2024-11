Ceb: "Detesto a Evil Geniuses, pero JerAx es mi hermano"

Ceb , que ha sido un amigo cercano de JerAx desde su tiempo con OG, expresó cómo se sentía sobre la llegada de JerAx a EG, años después de que Fly hiciera lo mismo. Además, en una transmisión reciente de Twitch , se le preguntó a Ceb sobre su opinión sobre el mejor soft support en Europa occidental. Si bien nombró a GH de Nigma Galaxy como el mejor, el francés aseguró que JerAx no tiene ese título porque ahora juega en Norteamérica.

Por otro lado, Ceb también se pronunció sobre Fly, quien fue denominado un traidor por gran parte de los seguidores de OG tras dejar la organización por EG en el 2018. Aunque Ceb señaló que no había vuelto a hablar con Fly después del incidente, todavía lo respeta y se preocupa por él de alguna manera, pues asegura que es difícil sacar a alguien de sus vidas tan fácilmente.

“No, nunca hablé con Fly después de todo lo que pasó. Y para ser honesto, eso me entristece. Tenía mucho respeto por Fly. Todavía lo tengo de cierta manera", puntualizó. "Por supuesto, todavía estoy molesto por lo que hizo, pero cada día menos. Pero ya sabes, es difícil borrar a una persona de tu vida un minuto después, y por eso también duele. Me preocupo por él, por eso me duele. Pero escuché lo que dijo en el podcast de syndereN y SUNSfan: vi el clip y creo que es bastante justo lo que dice. Estoy de acuerdo con lo que dice. Tal vez algún día, ¿quién sabe?”.