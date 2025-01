¿Speed pisará el estadio de Matute durante su visita en Perú? Esto dijo 'El Zein'

Asimismo, sabiendo la polarización que genera el fútbol peruano entre los hinchas, El Zein aclaró que la opción de Matute no radica en que él sea o no hincha de los blanquiazules; por ello aseguró que de concretarse esta visita (en el Nacional o, en su defecto, en Matute) hablará con la hinchada oficial de la Selección Peruana para que lo acompañen en su recorrido .

"Yo estoy intentando, si me dan las facilidades, voy a uno o a otro, no tengo preferencia. Yo, la verdad, lo haría en el Estadio Nacional con la hinchada, pero lo otro tampoco (...) Alianza está dando facilidades, la U no me ha contactado (...) da igual si es la U o Alianza. Yo apunto al Nacional para que no se peleen y quiero convocar a la hinchada nacional, a la Blanquirroja".