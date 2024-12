Dota 2: cómo usar al Elder Titan - Defenders Tips

Antes de que diera inicio The International 10 , Valve soltó una serie de parches importantes para Dota 2 . Uno de los más llamativos fue sin lugar a dudas la actualización 7.30 que trajo modificaciones tanto para héroes como accesorios dentro del juego. Sin embargo, como suele ocurrir con ciertos parches, este último no fue ajeno a polémicas tras el cambio de algunas mecánicas.

Los cambios ya estaban hechos y Valve no tiene ni tendrá contemplado hacer modificaciones hasta después del TI10. Así pues, a los jugadores de Dota 2 no les queda de otra más que acostumbrarse a las nuevas formas de jugar con los héroes del MOBA. Ahí tenemos a Elder Titan, uno de los personajes que más ha sido escogido en la fase de grupos de The International 10.