EA Sports anuncia nuevo evento en FIFA 20 y usuarios enloquecen [FOTO]

EA Sports lo volvió a hacer. Nadie esperaba que la compañía de videojuegos saque un nuevo eventos tras finalizar los 'TOTY' (Team of the Year), pero EA sorprendió a propios y extraños al anunciar que este viernes comenzará los 'Headliners'.

En la anterior edición, Paul Pogba, Leroy Sané, Marco Reus y Ousmane Dembélé fueron algunos de los que obtuvieron dicha carta especial. Hay mucha incertidumbre por saber quiénes integrarán esta lista. ¿Wissam Ben Yedder? ¿Timo Werner?

Este viernes, desde la 1.00 p.m. (hora peruana), estarán disponibles las cartas 'Headliners'. Son jugadores que vienen teniendo una gran temporada y, por ende, obtendrán una mejora. También habrá un par que saldrán en 'SBC' (Squad Building Challenges).

El año pasado cientos de 'gamers' se hicieron a Marko Arnautović, quien jugaba en el West Ham por aquel entonces, y encajaba perfecto en las plantillas de la Premier League. Este año será igual pero con otros futbolistas.

¿Qué son las cartas 'Headliners'? Son básicamente similares al 'Ones to Watch'. Cuando un jugador vaya sacando un IF (In Form), un 'Man of the Match' o 'Player of the Month' esta mejorará.

Como se sabe, 'Headliners' por primera vez en la anterior edición y esto se debió porque los 'transfers' de invierno no cumplían con las expectativas y por ello se inventó.

EL DATO:

Virgil van Dijk es la imagen en este FIFA 20. Anteriormente fue Cristiano.