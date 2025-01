PlayStation Plus: Hunter’s Arena: Legends en los juegos gratis de agosto

Foto: PlayStation

Como se anunció en State of Play a comienzo de mes, Hunter’s Arena llegará a PlayStation Plus tanto para PS4 como para PS5. El battle royale PvP & PvE de combate para 30 jugadores está ubicado en una era antigua en donde la humanidad lucha entre sí y contra una creciente legión de demonios que ha sido desatada sobre el mundo. En esta feroz frontera enfrentarán amenazas en dos frentes. Diríjanse a mazmorras de alto riesgo y grandes recompensas para encontrar demoníacos enemigos. Peligrosos pero necesarios para su supervivencia: ganarán poderosos objetos y puntos de experiencia. Potenciarse les dará una ventaja necesaria en el campo de batalla cuando se enfrenten a otros Hunter.

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 3 de agosto siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes, así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 juegos como Call of Duty: Black Ops 4, A Plague Tale Innocence, WWE 2K Battlegrounds antes que salgan de PS Plus el 2 de agosto.