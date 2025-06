Johan Fano tuvo impactante opinión sobre el posible fichaje de Luis Ramos a la 'U': "No me..."

Universitario de Deportes está comenzando a buscar posibles refuerzos para su plantel con miras al segundo semestre de la temporada, donde además de disputar el Torneo Clausura, deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de los nombres que ha sonado con mayor fuerza en los últimos días ha sido el de Luis Ramos, quien la viene rompiendo en América de Cali. El tema llegó a los oídos de Johan Fano, quien dio su sorpresiva opinión del tema.

El exgoleador crema fue entrevistado por el periodista Wilmer Robles y no ocultó su deseo como hincha confeso de la 'U' de ver al delantero trujillano vestido con la camiseta merengue en la presente temporada porque es un futbolista con un estilo de juego que le agrada y podría aportar lo que no pudo hacer Diego Churín.

"¿Me gustaría verlo en Universitario? Sí, porque creo que este muchacho Churín trato de colmar esas expectativas como delantero, pero lástima que no se le hayan dado los goles, a excepción del último que nos hizo gritar contra Cristal. Claro que me gustaría verlo (a Luis Ramos) en la 'U' porque me gusta su forma y estilo de juego. Te hablo esto como hincha", declaró Fano.

Video: X - Wilmer Robles

Sin embargo, el actual director técnico señaló que no le recomendaría a Ramos Leiva regresar al fútbol peruano ya que el campeonato colombiana tiene un mejor nivel que la Liga 1 y podría tener más visibilidad para recalar en un torneo mucho más competitivo, pero esa será una decisión que solo deberá tomar él.

"Ahora, hablando desde una forma personal, técnica y objetiva, yo no me regresaría porque Colombia está unos peldaños más que el fútbol peruano y es más factible salir de ahí a otra liga más competitiva que salir de Perú. Eso ya pasa por un tema netamente personal, donde él tome la decisión y vea qué es lo que más le conviene, o allá o acá. Son dos puntos de vista que él tiene que analizar y seguramente lo estará haciendo", agregó.

¿Luis Ramos es posibilidad en Universitario?

Universitario está buscando un delantero para reforzar su plantel con miras a la segunda mitad del 2025. Luis Ramos es un nombre que gusta en la dirigencia y están comenzando a moverse con el objetivo de traerlo. El delantero de 25 años conoce de la posibilidad y quiere llegar al club, pero este espera que le digan que el club compró su carta pase a Cusco FC.

"Luis Ramos y su agente están esperando nada más que la 'U' les informe que va a ejecutar la compra del pase con Cusco FC, la cosa es cómo se ponen de acuerdo", sostuvo el periodista Gustavo Peralta en la última emisión del programa L1 Radio.

Video: L1 MAX