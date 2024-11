Dota 2: Beastcoast cae ante T1 y queda eliminado de ESL One

Aunque el equipo peruano de Dota 2 Beastcoast fue uno de los más constantes durante la fase grupal de la ESL Fall One 2021, lamentablemente no tuvieron la misma suerte durante la siguiente etapa. Tras caer en el Upper Bracket frente a Tundra Esports, tenían que enfrentarse a T1, que habían quedado apenas cuartos en su grupo, y que apenas había vencido a Alliance por 2-1.

Lamentablemente para Beastcoast, también caerían ante T1, esta vez por la diferencia de 2-0. Sin duda alguna es un golpe duro para los peruanos, pues no solo quedan eliminados de la ESL One, sino que también tienen que realizar una gran cantidad de cambios a su estrategia si es que quieren perdurar en The International. El torneo más importante de Dota 2 se realizará entre el 7 y 17 de octubre, por lo que no le queda mucho tiempo a los equipos que quieran realizar cambios y ajustes tácticos.